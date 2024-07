Emoção e movimento: Jazz e balé clássico no Festival de Dança de Joinville A segunda noite da Mostra Competitiva do Festival de Dança de Joinville trouxe ao palco apresentações de jazz e balé clássico de... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 12h21 (Atualizado em 18/07/2024 - 12h21 ) ‌



NILSON BASTIAN

A segunda noite da Mostra Competitiva do Festival de Dança de Joinville trouxe ao palco apresentações de jazz e balé clássico de repertório. No total, 23 coreografias foram apresentadas nessa quarta-feira (17) no Centreventos Cau Hansen.

