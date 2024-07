ND Mais |Do R7

Emocionante pedido de paciente terminal para conectar-se com a natureza A conexão com a natureza vem desde muito cedo, já que seu Jocinei Marcelo Vivi começou a trabalhar na roça ainda criança, no interior...

A conexão com a natureza vem desde muito cedo, já que seu Jocinei Marcelo Vivi começou a trabalhar na roça ainda criança, no interior do Paraná. Não muitos anos depois, ele fez um pedido que pode parecer simples para a maioria das pessoas: visitar o Mirante de Joinville, beber a água da fonte e sentir o cheiro da natureza. O que diferencia esse pedido é que seu Jocinei agora é um paciente terminal, em cuidados paliativos por causa de um câncer no estômago.

