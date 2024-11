Empate emocionante: JEC Futsal e Marreco se enfrentam nas oitavas da Liga Nacional JEC Futsal e Marreco ficam no empate na noite deste domingo (13) e classificação será definida no jogo de volta das oitavas de final... ND Mais|Do R7 14/10/2024 - 00h27 (Atualizado em 14/10/2024 - 00h27 ) twitter

Não tem nada definido para o JEC Futsal. No primeiro jogo das oitavas de final, o Tricolor ficou no empate em 2 a 2 com o Marreco e decide a classificação às quartas de final da Liga Nacional no Centreventos Cau Hansen. Depois de sair atrás, o Joinville chegou a virar a partida com gols de Xuxa e Evandro, mas em falha defensiva sofreu o empate no segundo tempo.

