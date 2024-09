Empate sem gols marca a estreia do JEC na Copa SC Na tarde deste domingo (8), JEC teve o apoio de mais de 8 mil torcedores na Arena Joinville na estreia da Copa SC ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 00h30 (Atualizado em 09/09/2024 - 00h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O JEC voltou a jogar depois de seis meses e a torcida compareceu em peso à Arena Joinville na tarde deste domingo (8), mas ficou sem ver a vitória. Com um gol anulado já nos acréscimos, o Tricolor ficou no empate em 0 a 0 com o Concórdia na estreia da Copa Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Com gol anulado, JEC e Concórdia ficam no empate na estreia da Copa SC

• ‘Secura de deserto’: baixa umidade do ar deve castigar SC nos próximos dias

• Velório do apresentador Fábio Arruda acontecerá em São Paulo; veja detalhes