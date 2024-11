Empreendedoras lideram 35% das empresas em SC; ‘O mercado é mais crítico com mulheres’, diz CEO Empreendedoras lideram 35% das empresas em SC; ‘O mercado é mais crítico com mulheres’, diz CEO ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 18h09 ) twitter

Empreendedorismo Feminino

Mais de 10,3 milhões de mulheres, espalhadas pelos mais diversos cantos do Brasil, são donas do próprio negócio. Elas, em geral, têm maior grau de escolaridade, são mais jovens e ganham menos do que os homens, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Nesta terça-feira (19), é celebrado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que busca colocar a mulher em evidência no setor e colocar luz sobre os desafios que ainda são encontrados por quem decide dar um passo em direção ao empreendedorismo feminino no Brasil.

