Empregos em alta: Joinville e Jaraguá do Sul se destacam De operador de máquinas a costureiro: essas são algumas das vagas de emprego em destaque no setor industrial nas cidades do Norte catarinense... ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 13h52 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h52 ) ‌



As cidades de Joinville e Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, figuraram entre as cinco maiores geradoras de empregos formais na indústria durante o primeiro semestre deste ano. A maioria das novas vagas concentrou-se nos setores de construção e equipamentos elétricos.

