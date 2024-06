Empresa de SC recebe investimento milionário para desenvolvimento aeronáutico

ND Mais |Do R7

A Aeromob, empresa com sede em Joinville, no Norte de Santa Catarina, recebeu um aporte para investir ainda mais no desenvolvimento de tecnologias aeronáuticas no Brasil. O contrato de R$ 2,5 milhões foi firmado com o MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) neste primeiro semestre de 2024.

