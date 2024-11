Empresário de luxo é detido ao voltar de viagem internacional O empresário morador de um condomínio de luxo em Criciúma era investigados por lavagem de dinheiro ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 20h28 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate às Drogas – DEDOC, coordenada pelo Delegado João Westphal, do Departamento de Investigações Criminais de Criciúma, localizou e prendeu na manhã desta terça 15, um empresário de 44 anos, que estava sendo procurado em razão da operação Torniquete, realizada e executada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A operação visava a desarticulação de organização criminosa que operava na lavagem de dinheiro. O alvo foi um empresário de Criciúma, que já foi investigado em outras operações policiais envolvendo roubo, tráfico, receptação e lavagem de capitais e sua prisão, na data de hoje, decorre de seu envolvimento com organizações criminosas do Rio de Janeiro.

