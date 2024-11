Empresário Fabio Perini recebe prêmio de inovação e competitividade na Itália Empresário Fabio Perini recebe prêmio de inovação e competitividade na Itália ND Mais|Do R7 16/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 16/11/2024 - 05h07 ) twitter

Fabio Perini recebe prêmio de inovação e competitividade na Itália

O empresário Fabio Perini, que fundou o Perini Business Park em Joinville, o maior parque tecnológico-industrial da América do Sul, foi homenageado na primeira edição do Prêmio de Inovação e Competitividade 2024 na cidade de Lucca, na Itália, por ter transformado a cidade na capital mundial do papel tissue usado para higiene pessoal, limpeza doméstica e hospitalar.

