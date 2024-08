Empresário flagra funcionário em furto e polícia realiza prisões em SC O funcionário da empresa foi preso por furto e outro envolvido por receptação. ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 18h01 ) ‌



O funcionário de uma empresa foi preso pela Polícia Militar no início da tarde desta quinta-feira (29), na SC-157, em Cordilheira Alta, no Oeste de Santa Catarina. Ele foi flagrado pelo patrão no momento em que furtava baldes de resina.

