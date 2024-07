Empresário Francisco Graciola é homenageado com Prêmio Personalidade de Vendas

ND Mais |Do R7

O empresário Francisco Graciola, 72 anos, recebeu ontem à noite o Prêmio Personalidade de Vendas da ADVB/SC (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina) por sua atuação no mercado, como referência empresarial e por seu legado. Ele é cofundador e presidente do conselho da FG Empreendimentos, que figura como uma das maiores e mais importantes incorporadoras e construtoras do país, e que assina oito dos dez maiores prédios do país.

