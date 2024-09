Empresários do Norte de SC são presos em operação contra fraudes em funerárias Empresários foram presos na terça-feira (3), em desdobramentos da Operação Caronte; prefeito de Criciúma também foi detido ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 19h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 19h31 ) ‌



Entre os investigados pela Operação Caronte que foram presos na manhã desta terça-feira (3), estão dois empresários do Norte de Santa Catarina. Eles atuam com serviços funerários na região e são suspeitos de compor uma organização criminosa que fraudava licitações em Criciúma, no Sul do Estado.

