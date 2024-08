Empresários Influenciam Licitação em Criciúma O esquema fraude e corrupção envolvendo o serviço funerário de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, contou com a anuência da administração... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 08h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 08h51 ) ‌



O esquema fraude e corrupção envolvendo o serviço funerário de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, contou com a anuência da administração pública e teve participação direta de empresários, responsáveis pelas envolvidas no processo licitatório. A conclusão é do Ministério Público de Santa Catarina.

