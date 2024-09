ND Mais |Do R7

Encanto e tradição: a Cantata do Café em Joinville Evento fez parte das comemorações pelos 200 anos da imigração alemã no Brasil

As comemorações pelos 200 anos da imigração alemã no Brasil seguem a todo vapor em Joinville. Uma atração especial marcou a data na manhã deste domingo (1º) na cidade. O tradicional evento Domingos Musicais recebeu uma apresentação da Cantata do Café, obra do renomado compositor alemão Johann Sebastian Bach.

