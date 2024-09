Encerramento das buscas por tripulante em Passo de Torres Embarcação virou na barra do Rio Mampituba na última quarta-feira (4); corporação contou com apoio da Marinha do Brasil ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 12h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h02 ) ‌



O Corpo de Bombeiros informou que encerrou, no fim da tarde de terça-feira (10), as buscas pelo tripulante que desapareceu após um naufrágio em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina. A embarcação virou na barra do Rio Mampituba na última quarta-feira (4).

