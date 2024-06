ND Mais |Do R7

Encontro de craques: Khvicha Kvaratskhelia interrompe comemoração para 'tietar' Cristiano Ronaldo na Euro

Destaque da Geórgia, Khvicha Kvaratskhelia não perdeu a chance de "tietar" Cristiano Ronaldo. Fã do craque português, o atacante do Napoli interrompeu a comemoração pela vitória para "tirar uma casquinha" do ídolo.

