Encontro em Florianópolis discute microcrédito e empreendedorismo O 9º Encontro do Programa de Microfinanças da Região do Sul do Brasil reúne lideranças da área na Capital catarinense ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 00h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lideranças da área de microcrédito e microfinanças se reúnem na próxima quinta-feira (17), em Florianópolis, para o 9º Encontro do Programa de Microfinanças da Região do Sul do Brasil. O evento pretende debater o cenário atual e as perspectivas do setor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Delegado Egidio anuncia primeira secretária de sua futura gestão em Blumenau

• Reforma tributária: quais os possíveis impactos na economia de SC? Entenda

• Florianópolis sedia encontro regional para debater microcrédito e empreendedorismo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.