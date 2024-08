Encontro Imperdível para os Amantes de Carros em Balneário Camboriú Os aficionados por automobilismo e jogos de corrida sabem bem que a paixão pelos carros da Cultura JDM (Japanese Domestic Market)... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 17h57 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h57 ) ‌



Os aficionados por automobilismo e jogos de corrida sabem bem que a paixão pelos carros da Cultura JDM (Japanese Domestic Market) passa de geração a geração. O encanto por essa cultura é tanto que ela virou tema da 1ª Edição do Car Mania, evento que irá reunir apaixonados e colecionadores de carros JDM e Importados no Speedway Music Park de Balneário Camboriú no próximo dia 1º de setembro.

