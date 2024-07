ND Mais |Do R7

Encontro técnico discute medidas para combater a cigarrinha do milho em Arroio Trinta O Sistema Faesc/Senar (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)...

O Sistema Faesc/Senar (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) é apoiador do Encontro Técnico que debaterá a cigarrinha do milho e suas implicações para o setor. O evento será promovido pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa na quinta-feira (11), às 13h30, no Centro de Eventos Primo Valentim Paganini – Coliseu, em Arroio Trinta.

