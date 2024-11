Enderson Moreira fala sobre o futuro do Avaí após empate na Série B Na última sexta-feira, Leão da Ilha empatou em 2 a 2 com o América-MG na Ressacada; Enderson Moreira demonstrou certo conformismo com... ND Mais|Do R7 14/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após o empate do Avaí por 2 a 2 na noite da última sexta-feira frente ao América-MG no estádio da Ressacada, restam agora sete rodadas para o fim da Série B. Com o resultado, a distância para o G-4 diminuiu em um ponto, porém o Leão da Ilha agora ocupa a 10ª colocação na segundona.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Foco em 2025? As palavras de Enderson Moreira na coletiva pós novo empate do Avaí

• Sócio de laboratório que fez laudos falsos para transplante de órgãos com HIV é preso

• Roubos seguidos de morte em SC mais que dobraram em 2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.