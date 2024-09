Endrick em busca da glória no Real Madrid No embalo do primeiro gol de Endrick com a camisa do Real Madrid, confira o Top 10 brasileiro na história merengue ND Mais|Do R7 01/09/2024 - 12h21 (Atualizado em 01/09/2024 - 12h21 ) ‌



Endrick dá apenas os primeiros passos com a camisa do Real Madrid. O jovem centroavante já sentiu o gostinho de fazer o primeiro gol pelo clube merengue, o que aconteceu no último domingo. Por sinal, um gol histórico e o pontapé inicial pensando em outros feitos, como alcançar o Top 10 brasileiro do Real.

