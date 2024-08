Engano Fatal: Família Quase Embarca em Avião que Caiu Por muito pouco, a família do sul-mato-grossense, Fernando Morais, não viajou no avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 15h26 ) ‌



Por muito pouco, a família do sul-mato-grossense, Fernando Morais, não viajou no avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na sexta-feira (9) e matou 62 pessoas.

