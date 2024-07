ND Mais |Do R7

Engavetamento na BR-101 gera congestionamento e transtorno no trânsito Na manhã desta quarta-feira (10), um engavetamento na BR-101, nas proximidades do Continente Shopping, causou grande transtorno no...

‌



A+

A-

Na manhã desta quarta-feira (10), um engavetamento na BR-101, nas proximidades do Continente Shopping, causou grande transtorno no trânsito. A colisão envolveu três automóveis e resultou no bloqueio de uma faixa da rodovia, deixando o tráfego lento desde a altura do bairro Pacheco, em Palhoça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Engavetamento na BR-101 causa congestionamento de 6 km na Grande Florianópolis

• VÍDEO: Referência internacional, neurocirurgião que morreu em SC operou paciente tocando violão

• A Serra catarinense está passando por transformações radicais eco geopolíticas