Enguiço de ônibus provoca caos no acesso a Florianópolis Segundo a Guarda Municipal de Florianópolis, ônibus apresenta problemas mecânicos; congestionamento quilométrico se formou na BR-282... ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 02h20 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h20 ) ‌



Um ônibus ficou enguiçado na noite desta sexta-feira (30) na Ponte Pedro Ivo Campos, em Florianópolis. Por conta do horário de pico, uma fila de mais de 5 km se formou na Via Expressa, que liga as cidades da região metropolitana à capital.

