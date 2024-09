Entenda a diferença entre fumaça e neblina em Santa Catarina População já não sabe mais identificar se o que vê nos céus de diversas regiões do Brasil é fumaça ou neblina; entenda os riscos à... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 09h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h22 ) ‌



Diversas regiões do Brasil estão com os céus encobertos por uma densa camada que pode até parecer neblina comum, mas na realidade é fumaça das queimadas na Amazônia. Com a intensificação dos focos de incêndio, a fumaça já cobre cerca de 50% do território nacional e a população já não sabe mais se é fumaça ou neblina.

