Entidades do agronegócio catarinense se reúnem com governador para discutir equilíbrio do ICMS Dirigentes e representantes das principais entidades do agronegócio de Santa Catarina estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira...

Dirigentes e representantes das principais entidades do agronegócio de Santa Catarina estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (08), na Casa d'Agronômica, residencial oficial do chefe do Poder Executivo, onde foram recebidas pelo governador em exercício, Mauro De Nadal, para tratar de assuntos de interesse do setor.

