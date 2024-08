Entre no Ritmo do Skate com o Legado Olímpico! O Brasil ganhou duas medalhas no skate na Olimpíada de Paris. Rayssa Leal, no skate street, e Augusto Akio, no skate park, subiram... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 14h17 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Brasil ganhou duas medalhas no skate na Olimpíada de Paris. Rayssa Leal, no skate street, e Augusto Akio, no skate park, subiram no pódio e ganharam o bronze. A dupla é uma inspiração. Que tal aproveitar o “legado olímpico” e entrar no “time”?

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Embalo olímpico: para você entrar no ‘time’ do skate

• Festival de Itajaí aporta dia 31 para celebrar legado da música brasileira

• Ataques em Florianópolis: líder de facção segue foragido e quatro são presos após incêndios