Entrevista exclusiva com Ana Vaz: tudo o que você precisa saber Entrevista de Ana Vaz (PSOL), candidata a prefeita de Palhoça, ocorreu no Balanço Geral desta terça-feira (3) ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 18h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 18h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Grupo ND realiza uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palhoça. As sabatinas são realizadas no Balanço Geral, da NDTV Record. A entrevista de Ana Vaz aconteceu nesta terça-feira (3).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Filho morre a 100 metros de onde pai faleceu em acidente em SC

• Pai e filho catarinenses morrem em grave acidente com carreta na Bahia

• VÍDEO: Sargento da PM é morto com a própria arma durante abordagem em Criciúma