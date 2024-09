Entrevista exclusiva com Tânia Slongo para a NDTV Record Entrevista de Tânia Slongo (PT), candidata a prefeita de Palhoça, ocorreu no Balanço Geral desta sexta-feira (6) ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 18h31 (Atualizado em 06/09/2024 - 18h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Grupo ND realiza uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palhoça. As sabatinas são realizadas no Balanço Geral, da NDTV Record. A entrevista de Tânia Slongo aconteceu nesta sexta-feira (6).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• JEC Futsal e Magnus Sorocaba fazem clássico pela liderança da Liga Nacional

• Lancha luxuosa apreendida agora é utilizada pela PF de Itajaí

• Talisson Glock, de Joinville, conquista o ouro e comemora bicampeonato nas Paralimpíadas