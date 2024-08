Entrevista Exclusiva: Sargento Lima Fala Sobre Seus Planos para Joinville O Grupo ND promove uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Joinville. As sabatinas vão acontecer às 12h30, no Balanço... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Grupo ND promove uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Joinville. As sabatinas vão acontecer às 12h30, no Balanço Geral, da NDTV Record. O entrevistado desta segunda-feira (19) é Sargento Lima, candidato a prefeito de Joinville pelo PL.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• AO VIVO: NDTV Record entrevista Sargento Lima, candidato a prefeito de Joinville; acompanhe

• VÍDEO! Cristiano Ronaldo ironiza companheiros de time e cria polêmica na Arábia Saudita

• Atuações: Atacante do Figueirense faz melhor atuação no ano, mas time peca na Série C