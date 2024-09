Entrevistas com candidatos a prefeito de Tubarão começam em breve Sabatinas iniciam no dia 16 de setembro; representantes dos partidos que concorrem ao pleito participaram da definição da ordem das... ND Mais|Do R7 12/09/2024 - 12h42 (Atualizado em 12/09/2024 - 12h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A partir do dia 16 de setembro, o Grupo ND promove uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. A ordem das sabatinas foi definida em reunião com os representantes dos partidos que concorrem ao pleito.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Polícia encontra maconha, fuzil e munições em malas de adolescente em Chapecó

• Veja a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito de Tubarão na NDTV Record

• Denúncia de mãe entrega filho sem querer após omissão de socorro em acidente em SC