Entrevistas com candidatos a prefeito de Tubarão começam em setembro Representantes dos candidatos a prefeito de Tubarão participaram de reunião para sorteio da ordem das entrevistas ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h22 ) ‌



O Grupo ND promove, a partir do próximo dia 16 de setembro, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. As sabatinas vão acontecer na NDTV Record Criciúma.

