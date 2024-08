Entrevistas Exclusivas: Candidatos a Prefeito de Joinville em Foco O Grupo ND promove, a partir do próximo dia 19 de agosto, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Joinville. As... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h16 ) ‌



O Grupo ND promove, a partir do próximo dia 19 de agosto, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Joinville. As sabatinas vão acontecer na NDTV Record e na NDFM.

