Entrevistas Exclusivas com Candidatos a Prefeito de Balneário Camboriú O Grupo ND promove, a partir do próximo dia 02 de setembro, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Balneário Camboriú... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 22h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 22h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Grupo ND promove, a partir do próximo dia 02 de setembro, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. As sabatinas vão acontecer na NDTV Record.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Grupo ND promove série de entrevistas com candidatos a prefeito de Balneário Camboriú

• Ed Pereira e os primeiros dias fora da prisão

• Empresa de SC concentra o maior número de bilionários do Brasil