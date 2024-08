Entrevistas Imperdíveis: Candidatos a Prefeito de Palhoça na NDTV Record A partir de segunda-feira (2), o Grupo ND promove uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Palhoça, na Grande Florianópolis... ND Mais|Do R7 25/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 25/08/2024 - 11h30 ) ‌



A partir de segunda-feira (2), o Grupo ND promove uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Palhoça, na Grande Florianópolis. O público poderá acompanhar as sabatinas por meio da NDTV Record.

