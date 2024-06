Escândalo em clínicas de emagrecimento: médico condenado por burlar fiscalização

ND Mais |Do R7

Duas pessoas já foram condenadas por integrar uma organização criminosa que atuava em clínicas de emagrecimento em Santa Catarina. Dentro do esquema, profissionais da saúde receitavam, sem respaldo técnico, medicamentos manipulados que podem gerar riscos à saúde. Entre os condenados, um médico de Joinville, no Norte do Estado, encomendava os insumos para os remédios assinando seu próprio nome como paciente e profissional, conforme apurado pela Operação Venefica.

