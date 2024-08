Escândalo em Criciúma: Prefeito e Sete Detidos na Operação Caronte Sete pessoas foram presas, nesta segunda-feira (5), durante as diligências da Operação Caronte, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h16 ) ‌



Sete pessoas foram presas, nesta segunda-feira (5), durante as diligências da Operação Caronte, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e pelo Geac (Grupo Especial Anticorrupção) em sete cidades catarinenses e uma no Rio Grande do Sul.

