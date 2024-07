Escândalo em Praia Grande: Prefeito afastado na segunda fase da Operação Maktub A segunda fase da Operação Maktub afastou o prefeito de Praia Grande, Elisandro Pereira Machado, do cargo, além de outro servidor... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 13h14 (Atualizado em 23/07/2024 - 13h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A segunda fase da Operação Maktub afastou o prefeito de Praia Grande, Elisandro Pereira Machado, do cargo, além de outro servidor público, nesta terça-feira (23). A informação foi confirmada pelo colunista do ND Mais, João Paulo Messer. As diligências apuram irregularidades em uma tomada de preço destinada à construção da Rua Coberta na Praça São Sebastião. Um empresário foi preso preventivamente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Prefeito de Praia Grande é afastado do cargo na segunda fase da Operação Maktub

• Queda de varanda mata duas pessoas e deixa 13 feridos na Itália

• Mulher é ameaçada de morte e arrastada pelo chão pelo marido em SC; homem foi detido