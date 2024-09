Escândalo em Santa Catarina: 27 prefeitos presos por corrupção Prisão de Clésio Salvaro (PSD), prefeito de Criciúma, fez o nome do político entrar na lista de prefeitos presos no mandato 2021/2024... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 18h43 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h43 ) ‌



A prisão do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, — por suspeita de fraude no sistema funerário do município — fez o nome do político entrar na lista de prefeitos presos em um único mandato em Santa Catarina. Ao todo, foram 27 chefes de municípios enquadrados por suspeita de corrupção entre 2021 e 2024.

