Escândalo na Eurocopa: autor do gol do título da Espanha é alvo de polêmica O autor do gol do título da Espanha na Eurocopa, Mikel Oyarzabal, está sendo chamado de "traidor" por separatistas bascos. Em Elorrio...

O autor do gol do título da Espanha na Eurocopa, Mikel Oyarzabal, está sendo chamado de "traidor" por separatistas bascos. Em Elorrio, cidade natal da mãe do atacante, pichações e cartazes contra o jogador foram exibidos nesta segunda-feira.

