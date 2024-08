Escândalo no Hospital de Joinville: Médicos Sob Suspeita de Fraude Os médicos investigados por fraudar o relógio ponto no Hospital Regional de Joinville teriam mantido um acordo informal com a direção... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h06 ) ‌



Os médicos investigados por fraudar o relógio ponto no Hospital Regional de Joinville teriam mantido um acordo informal com a direção da unidade, de acordo com o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). As investigações começaram em dezembro de 2020, quando os suspeitos foram alvo de mandados de busca e apreensão.

