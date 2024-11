Escola cancela aulas após receber ameaças de ataque em SC Escola cancela aulas após receber ameaças de ataque em SC ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 19h10 ) twitter

Escola Modelo

Uma escola cancelou as aulas após receber um e-mail com ameaça de ataque, na manhã desta quarta-feira (13). Conforme informações da Escola de Educação Básica Dom Helder Câmara do município de Modelo, Oeste de Santa Catarina, a mensagem teria sido enviada ainda na noite de terça-feira (12).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação e as medidas de segurança adotadas.

