Escola de Teatro abre inscrições para processo seletivo no Sul de SC; veja como participar Escola de Teatro abre inscrições para processo seletivo no Sul de SC; veja como participar ND Mais|Do R7 01/12/2024 - 10h08 (Atualizado em 01/12/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escola de Teatro Jônatas João

Interessados em cursos de Teatro Profissionalizante, Teatro Infantil, Grupo de Dança e Ballet têm até 31 de janeiro de 2025 para se inscreverem no processo seletivo da Escola de Teatro Jônatas João. A instituição fica localizada em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações!

Leia Mais em ND Mais:

‘Adote uma cartinha’: Marina Itajaí faz campanha para presentear crianças carentes no Natal

Verão em SC terá pancadas de chuva intensas e acumulados acima da média

Fabricante da Brastemp e Consul abre mais 250 vagas em SC com benefícios e bônus de assiduidade