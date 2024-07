Escola Sonora leva música para escolas de Florianópolis

ND Mais |Do R7

O projeto “Escola Sonora” também vai entrar em férias, mas antes do recesso escolar, novas ações ainda acontecerão nos próximos dias e uma delas será nesta quinta-feira, em Florianópolis. Será a vez da Escola Municipal João Gonçalves Pinheiro, no Bairro Rio Tavares, receber a trupe do projeto, com duas apresentações especiais, nos períodos da manhã e da tarde.

• Escola Sonora promove concertos em Floripa antes do recesso escolar

