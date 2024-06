ND Mais |Do R7

Escolas de samba da Grande Florianópolis revelam os enredos para o Carnaval 2025 As dez escolas de samba da Grande Florianópolis participaram do lançamento dos enredos para o Carnaval 2025, na manhã desta sexta...

As dez escolas de samba da Grande Florianópolis participaram do lançamento dos enredos para o Carnaval 2025, na manhã desta sexta-feira (28). A ação é a primeira atividade oficial do calendário da Liesf (Liga das Escolas de Samba de Florianópolis) e marca a preparação para o próximo desfile.

