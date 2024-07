Espanha revela estádios para a Copa do Mundo 2030 A Espanha apresentará à FIFA, até 31 de julho, as onze sedes que farão parte da Copa do Mundo de 2030, juntamente com Marrocos e... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 17h14 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h14 ) ‌



A Espanha apresentará à FIFA, até 31 de julho, as onze sedes que farão parte da Copa do Mundo de 2030, juntamente com Marrocos e Portugal: Santiago Bernabéu, Metropolitano, Cornellà-El Prat, San Mamés, Reale Arena, Camp Nou, La Romareda, Riazor, La Cartuja, La Rosaleda e Gran Canaria.

