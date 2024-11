‘Espetáculo icônico’: Roda Gigante de Balneário Camboriú fará testes para Ano Novo ‘Espetáculo icônico’: Roda Gigante de Balneário Camboriú fará testes para Ano Novo ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 27/11/2024 - 19h29 ) twitter

Roda Gigante de Balneário Camboriú

Neste sábado (30), um pouco do clima de ano novo poderá ser sentido na FG Big Wheel, Roda Gigante de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, com os testes do show pirotécnico organizado pela Prefeitura, a partir das 20h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração imperdível!

