Esquema de venda de drogas gourmet é desmontado em Florianópolis após batida policial em Jurerê
01/11/2024 - 17h30

Polícia apreendeu drogas que raramente são vistas na região - PCSC/Divulgação/ND

Um homem foi preso e outro está foragido após a Polícia Civil de Santa Catarina desmontar um esquema de venda de drogas em Jurerê, em Florianópolis, nesta sexta-feira (1º). Anabolizantes e drogas — que, segundo a polícia, são raras na região — foram apreendidas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a operação e as apreensões realizadas.

