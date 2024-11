Estação despeja 1,7 mil litros por segundo para normalizar abastecimento em Joinville Estação despeja 1,7 mil litros por segundo para normalizar abastecimento em Joinville ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h29 ) twitter

Estação de Tratamento de Água do Cubatão

A ETA (Estação de Tratamento de Água) do Cubatão já opera em capacidade máxima, chegando em 1,7 mil litros de água por segundo, de acordo com informações da Companhia Águas de Joinville. A medida visa acelerar o abastecimento para os imóveis atendidos pela estação que enfrentam a falta de água em Joinville, após a interrupção ocorrida no último domingo (17).

