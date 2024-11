Estacionamento na Comcap no Dia de Finados é um mau exemplo, em Florianópolis Estacionamento na Comcap no Dia de Finados é um mau exemplo, em Florianópolis ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 04/11/2024 - 00h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estacionamento na Comcap

Mais uma vez – como tem acontecido nos últimos anos – o estacionamento improvisado no pátio da Comcap, no Itacorubi, voltou a funcionar no feriado de 2 de novembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: O enxugamento de gelo no viaduto que limita Florianópolis e São José

Enem 2024: estudante quase é ‘esmagado’ pelo portão segundos antes do fechamento em Cuiabá

‘Carro rodou na pista’: deputado Darci de Matos sofre acidente em Rio Negrinho